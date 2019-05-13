В МИД РФ поступила заявка на встречу Трампа с Путиным

Власти Америки запросили у Министерства иностранных дел России разрешение на встречу между главами государств Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Со ссылкой МИД РФ об этом пишет РБК. Официальная встреча, скорее всего, состоится на саммите Большой двадцатки в городе Осаке в Японии. Данное мероприятие пройдет в конце июня этого года.

Сергей Рябков — заместитель МИД Российской Федерации заявил, что подробности предстоящих переговоров могут обсуждаться в ходе приезда госсекретаря Майка Помпео в столицу, который состоится 14 мая.

Помпео посетит Сочи, но, видимо, ненадолго, так как недавно стало известно о том, что он сократил визит в Россию. Помпео вдруг решил провести переговоры в Брюсселе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин объяснил, почему его хоккейная команда часто побеждает.