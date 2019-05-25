Аквабайкеры прокатились по рекам и каналам Петербурга

Парад они посвятили Дню города.

Мероприятие состоялось сегодня, 25 мая. Петербуржцы, наблюдающие за происходящим с берега, поделились в социальных сетях впечатлениями и фотографиями с парада. Люди пишут, что участники парада, аквабайкеры, выглядели счастливыми. Также известно, что они специально перемещались не слишком быстро, чтобы не залить водой набережную и мимо проходящих людей.

На видео, которые попали в сеть, видно, что по рекам и каналам Санкт-Петербургу прокатились более 10 аквабайкеров.

«Ну что ж, никому не мешают, пробки не создают, под колеса не лезут, так что молодцы»,

— пошутила пользовательница во «Вконтакте».

Напоминаем, что в эту субботу петербуржцы и гости города также стали свидетелями парада ретро-автомобилей и парада такс. Все эти мероприятия посвящены Дню города, которые будут праздновать завтра, 26 мая, несмотря на то, что его обычно отмечают 27 мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы делятся фото и видео с парада ретро-транспорта.