Во Всеволожском районе горела дача на 100 «квадратов»

При пожаре никто не пострадал. Фото: pixabay.com
При пожаре никто не пострадал. Фото: pixabay.com

На ликвидацию возгорания понадобилась более часа.

Инцидент случился сегодня, 25мая, во Всеволожском районе Ленинградский области в СНТ «Бабино-2». Обо всем Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Известно, что о пожаре спасателям сообщили в семь часов вечера. На место происшествия незамедлительно выехали дежурные смены 96 и 93 пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что огнем была охвачена крыша дачного дома. Он успел распространится на площади 100 квадратных метров. На то, чтобы справиться с огнем, ушло больше часа. В пожаре никто не пострадал – по крайней мере пока что никаких данных не поступало.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что утром на Приморском шоссе сгорел автобус, перевозивший людей. В автобус в момент возгорания находились люди. После возгорания пассажиры были выведены из транспортного средства, им пришлось идти пешком.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Всеволожский район пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Науки подросток, выходя из трамвая, уходил под колеса машины
Баскетболисты «Зенита» проиграли ЦСКА
«Золотая пальмовая ветвь» досталась фильму «Паразиты»
Сборная России повоюет с Чехией за бронзу ЧМ
Во Всеволожском районе горела дача на 100 «квадратов»
На проспекте Обуховской Обороны в ДТП пострадал пешеход
Петербурженка рассказала об отваливающейся плитки с дома на Непокоренных
Быков прокомментировал поражение сборной России на ЧМ