Во Всеволожском районе горела дача на 100 «квадратов»

На ликвидацию возгорания понадобилась более часа.

Инцидент случился сегодня, 25мая, во Всеволожском районе Ленинградский области в СНТ «Бабино-2». Обо всем Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Известно, что о пожаре спасателям сообщили в семь часов вечера. На место происшествия незамедлительно выехали дежурные смены 96 и 93 пожарно-спасательных частей. Выяснилось, что огнем была охвачена крыша дачного дома. Он успел распространится на площади 100 квадратных метров. На то, чтобы справиться с огнем, ушло больше часа. В пожаре никто не пострадал – по крайней мере пока что никаких данных не поступало.

Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что утром на Приморском шоссе сгорел автобус, перевозивший людей. В автобус в момент возгорания находились люди. После возгорания пассажиры были выведены из транспортного средства, им пришлось идти пешком.