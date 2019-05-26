На Большевиков водитель забыл повернуть и оставил авто

В субботу, 25 мая, около половины шестого вечера на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге очевидцы заметили автомобиль на аварийной сигнализации.
Водитель автомобиля марки «Лада Калина», скорее всего, забыл вовремя свернуть в карман дома. Однако чтобы не терять времени, автовладелец решил просто оставить машину на аварийной сигнализации.
Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте», отметив, что водителя за рулем автомобиля не было.
Вероятно, водитель не успел вовремя сбросить скорость и пропустил поворот во двор, решил «бросить» автомобиль.
В социальных сетях пользователи с иронией отнеслись к произошедшему: «Новый способ парковки — каждый сходит с ума по-своему».
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водительница «перепутала педали» и разбила 5 авто на Выборгском шоссе.