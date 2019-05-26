В Парголово перевернулась машина, пострадало двое детей

Сообщается о двух пострадавших. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сообщается о двух пострадавших. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В минувшую ночь, с 25 на 26 мая, на Михайловской дороге в Парголово в Санкт-Петербурге случилось одиночное дорожно-транспортное происшествие.

Известно, что каршеринговый автомобиль попал в аварию. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет с Михайловской дороги.

Автомобиль двигался на большой скорости, что стало причиной неоднократных переворотов транспортного средства в ходе падения. В результате одиночной аварии пострадали двое детей, передает 78.ru.

Сообщается, что взрослые, которые находились в автомобиле, не пострадали. По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления деталей происшествия. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водительница «перепутала педали» и разбила 5 авто на Выборгском шоссе.