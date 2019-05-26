Появилось видео с ДТП в кармане: за рулём была не женщина

В сети появилось видео с места аварии, где автомобиль в кармане у дома 35 по Выборгскому шоссе в Санкт-Петербурге разбил пять машин.

Ранее сообщалось, что свою вину признала женщина, которая, по её словам, перепутала педали газа и тормоза. Однако очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» видео с места событий и запись камеры наблюдения.

Авария произошла около 5:40 часов утра в субботу, 25 мая. На кадрах видно, как во двор на большой скорости заезжает автомобиль марки «Ауди», который задевать пять припаркованных иномарок. Затем из машины входят трое мужчин, один из которых находился за рулем.

Как сообщили местные жители, позже на место ДТП приехала женщина и взяла вину на себя. По предположению пользователей, это была мама водителя, а виновник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водительница «перепутала педали» и разбила 5 авто на Выборгском шоссе.