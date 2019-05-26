В Волхове в кафе полицейский получил ножевое ранение

Полиция ищет злоумышленников. Фото: pixabay
Полиция ищет злоумышленников. Фото: pixabay

В городе Волхов в Ленинградской области в ночь с 25 на 26 мая произошел конфликт между двумя посетителями кафе.

Также в заведении находился сотрудник полиции в свободное от службы время. Он решил принять меры для прекращения драки и вмешался.

Конфликтующие были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один из них нанес сотруднику полиции ножевое ранение, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейский был госпитализирован в тяжелом состоянии.

После происшествия злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. На данный момент сотрудники правоохранительных органов приняли меры для розыска и задержания злоумышленников. Принимается решение о возбуждений уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Адмиралтейском районе 14-летний ребенок отравился этанолом и психотропными.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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