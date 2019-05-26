В Адмиралтейском 14-летний ребенок отравился этанолом и психотропными

Сегодня, 26 мая, в отделение полиции поступила информация из медицинского учреждения о госпиталиазции 14-летнего подростка.

Сотрудники медицинского учреждения рассказали, что в больницу был госпитализирован от своего дома 6 по переулку Гривцова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга подросток 2005 года рождения. У мальчика диагностировано отравление этанолом и психотропными препаратами.

На данный момент пациент находится в состоянии средней тяжести, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту полученной информации сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления деталей и обстоятельств произошедшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге 16-летний подросток отравился метадоном.