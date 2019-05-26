Объявлен стартовый состав на матч с Енисеем. Дзюба и Азмун выйдут с первых минут

Стал известен стартовый состав ФК «Зенит» на заключительный матч в 30 этапе РПЛ против красноярского «Енисея». Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак поставил в стартовом составе Артема Дзюбу и Сердара Азмуна.

Также с первых минут на поле появятся Андрей Лунев, Александр Анюков, Луиш Нету, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Роберт Мак и Себастьян Дриусси.

В запасе останутся Михаил Кержаков, Алексей Городовой, Бранислав Иванович и др.

Игра начнется в 14:00 сегодня, 26 мая, на «Газпром Арене».

Все билеты на последний матч сезона проданы. На стадионе ожидается порядка 55 тысяч болельщиков. После окончания матча состоится чемпионский парад, посвященный победе «Зенита» в чемпионате России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Зенит» выставит на «Газпром Арене» чемпионский кубок.