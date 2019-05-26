Иномарка снесла остановку на проспекте Просвещения

ДТП на проспекте Просвещения. Фото: vk.com/spb_today
ДТП на проспекте Просвещения. Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль марки BMW врезался в остановку общественного транспорта на проспекте Просвещения. ДТП произошло днем 26 мая в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщают очевидцы.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и влетел в остановку, после чего иномарка осталась стоять на тротуаре.

На месте происшествия работают инспекторы УГИБДД и машина реанимации. О пострадавших никакой информации не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в ДТП на Обводном перевернулась и загорелась «Тойота». По словам очевидцев, «Хундай Солярис» столкнулся с «Тойота Камри», после чего последняя сделала переворот и загорелась.

Водитель «Тойоты» реанимирован в тяжёлом состоянии, водитель «Хундай» получил травмы средней тяжести.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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