Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

Финны побеждают на чемпионате мира в третий раз. Фото: pixabay.com
Финны побеждают на чемпионате мира в третий раз. Фото: pixabay.com

Финны впервые одолели канадцев в финальном мачте — со счетом 3:1.

Сборная Финляндия берет золото чемпионата мира по хоккею после победы над Канадой в воскресенье 26 мая. Матч завершился со счетом 3:1.

На финальную игру в Словакии смотрело свыше 9 тысяч зрителей. Счет открыли канадцы на 11-ой минуте, но после этого финн Марко Антилла дважды поразил ворота соперника, а Песонен увеличил разрыв на 56-ой минуте. Антилла в итоге стал игроком матча у финнов, а Теодор, автор единственной шайбы — лучший у канадцев.

Это четвертая встреча финнов и канадцев в финале чемпионатов — и первая победа сборной Финляндии. Стоит отметить, что именно финны остановили Россию, обыграв ее в полуфинале со счетом 1:0 — так что теперь россиянам, наверное, не так обидно. Сборная России взяла бронзу турнира, о чем Gazeta.sPb сообщила ранее.

Сборная Финляндии становится чемпионом мира в третий раз. Для сравнения у Канады 26 золотых медалей за мировые чемпионаты. В следующий раз турнир пройдет в Швейцарии.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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