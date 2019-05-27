Пожарные потушили грузовик на Стрельнинском шоссе. Пострадавших нет

МЧС тушили воспламенившийся грузовой автомобиль в Красном селе.

Инцидент произошел ночью с 26 на 27 мая на Стрельнинском шоссе в Красном селе. Сообщение о пожаре направили в службу спасения около 04 утра в понедельник, сообщают в ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

На место возгорания выехала пожарная бригада из пяти человек личного состава. Известно, что воспламенению подверглась кабина и фургон грузового автотранспортного средства неподалеку от дома №6, корпус 1, по Стрельнинскому шоссе. Сообщается, что площадь распространения пламени составила около двух квадратных метров.

Спустя 20 минут после вызова, в пять утра пожарными был ликвидирован огонь в автомобиле. В настоящий момент информации о пострадавших во время пожара не поступало.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водитель «Яндекс.Такси» врезался в тягач у Пушкина.