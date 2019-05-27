В Петербурге у пенсионерки грабитель снял серьги

Пострадавшая госпитализирована. Фото: Pixabay
Пострадавшая госпитализирована. Фото: Pixabay

В воскресенье, 26 мая, около половины пятого вечера в парадной дома 45 по улице Тельмана произошло ограбление 62-летней женщины.

Неизвестный злоумышленник ударил пострадавшую по голове, затем открыто похитил сумку и сорвал серьги с ушей. В сумке женщины находились документы, телефон, денежные средства. После совершения хищения злоумышленник с места происшествия скрылся, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшая была госпитализирована в удовлетворительном состоянии. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время полицейские устанавливают личность грабителя и принимают меры для его задержания.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге неизвестные избили двух пенсионеров.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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В Петербурге у пенсионерки грабитель снял серьги
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