В Петербурге у пенсионерки грабитель снял серьги

В воскресенье, 26 мая, около половины пятого вечера в парадной дома 45 по улице Тельмана произошло ограбление 62-летней женщины.

Неизвестный злоумышленник ударил пострадавшую по голове, затем открыто похитил сумку и сорвал серьги с ушей. В сумке женщины находились документы, телефон, денежные средства. После совершения хищения злоумышленник с места происшествия скрылся, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшая была госпитализирована в удовлетворительном состоянии. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время полицейские устанавливают личность грабителя и принимают меры для его задержания.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге неизвестные избили двух пенсионеров.