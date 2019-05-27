В Петербурге неизвестные избили двух пенсионеров

Пенсионеры госпитализированы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Пенсионеры госпитализированы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В воскресенье, 26 мая, в полицию поступило два сообщения о госпитализации пенсионеров с телесными повреждениями, полученными при неизвестных обстоятельствах.

Вчера в 23:50 часов ночи в отделение полиции Василеостровского района поступила информация о госпитализации 70-летнего мужчины в тяжелом состоянии. Пенсионера забрали медики от дома 29 по улице Одоевского, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В тот те день часом ранее в отделение полиции Калининского района сообщили о госпитализации 68-летнего мужчины в тяжелом состоянии. Пострадавшего забрали от дома 62 по Кондратьевскому проспекту в Санкт-Петербурге.

Телесные повреждения пострадавших получены неустановленным путем. Сотрудники полиции проводят проверку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге водителя Nissan переехал его собственный автомобиль.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
госпитализация пенсионеры травмы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из квартиры в Выборгском районе украли 3 млн рублей, шубу и украшения
В Петербурге задержали подозреваемого в избиении человека на Лермонтовском ...
В Петербурге за один день угнали две Toyota Camry общей стоимостью почти 4 ...
В деревне Старая женщина оставила осколок бутылки в шее своего сожителя
В Красносельском районе предприятия осуществляют сброс опасных сточных вод
В Петербурге у пенсионерки грабитель снял серьги
Пожарные потушили грузовик на Стрельнинском шоссе. Пострадавших нет
В Петербурге неизвестные избили двух пенсионеров