В Петербурге неизвестные избили двух пенсионеров

В воскресенье, 26 мая, в полицию поступило два сообщения о госпитализации пенсионеров с телесными повреждениями, полученными при неизвестных обстоятельствах.

Вчера в 23:50 часов ночи в отделение полиции Василеостровского района поступила информация о госпитализации 70-летнего мужчины в тяжелом состоянии. Пенсионера забрали медики от дома 29 по улице Одоевского, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В тот те день часом ранее в отделение полиции Калининского района сообщили о госпитализации 68-летнего мужчины в тяжелом состоянии. Пострадавшего забрали от дома 62 по Кондратьевскому проспекту в Санкт-Петербурге.

Телесные повреждения пострадавших получены неустановленным путем. Сотрудники полиции проводят проверку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге водителя Nissan переехал его собственный автомобиль.