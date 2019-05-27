В Петербурге задержали подозреваемого в избиении человека на Лермонтовском проспекте

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга задержан гражданин, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации местного жителя от дома 49 по Лермонтовскому проспекту. В медучреждение поступил с различными травмами в состоянии средней степени тяжести 41-летний токарь одного из заводов города, об этом сообщает ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками полиции задержан 29-летний неработающий гражданин закавказской республики. По предварительным данным, в ходе внезапно возникшего он конфликта избил потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый гражданин задержан правоохранительными органами на основании статьи 91 УПК РФ.

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