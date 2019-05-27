В Петербурге за один день угнали две Toyota Camry общей стоимостью почти 4 млн рублей

Иномарки угнали в Приморском и Красносельском районах Петербурга.

С заявлением в полицию обратился житель Приморского района 1988 года рождения. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что его автомобиль был припаркован у дома 69 по Комендантскому проспекту. Однако там он его не обнаружил. Стоимость ущерба оценили в 1 970 000 рублей.

В этот же день, 22 мая, был угнан аналогичный автомобиль, только уже в Красносельском районе Петербурга. Автомобиль не нашел у дома 78, корпус 1 по улице Маршала Казакова мужчина 1979 года рождения. Стоимость иномарки 1 700 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петроградском районе из пруда доставали автомобиль Audi.