Из квартиры в Выборгском районе украли 3 млн рублей, шубу и украшения

Кража произошла в одном из домов Выборгского района Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 26 мая, около половины второго часов дня в отделение полиции Выборгского района обратилась 48-летняя местная жительница, владелица похищенного имущества. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что неизвестный злоумышленник совершил тайное хищение имущества, проникнув в квартиру, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник украл 8 тысяч евро, 500 тысяч рублей, норковую шубу и ювелирные изделия. Общая сумма причиненного ущерба составила более 3 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции принимают меры для розыска и задержания участников преступления.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге за один день угнали две Toyota Camry общей стоимостью почти 4 млн рублей.