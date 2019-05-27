«Наравне с мужчинами»: не значит «так же»

В 21 веке уже никого не удивишь яркими женскими достижениями в самых разных областях жизни. Наравне с мужчинами женщины летают в космос, достигают заоблачных высот в политической карьере и бизнесе, становятся ведущими лидерами в экономике целых стран.

И все-таки, в социальном зеркале жизни мужчины по-прежнему в весомом авангарде. И давайте смотреть правде в глаза, причинами этого являются в подавляющем случае стереотипы и комплексы самих женщин. Самые известные это комплекс «самозванца» и «перфекциониста».

Подтверждение этого мы видим в доле женщин среди зарегистрировавшихся для участия в самом популярном конкурсе «Лидеры России» составляет только 22,3%. Это, безусловно, больше, чем в конкурсе 2017-2018 гг., когда их было всего 15%. И все-таки, это только одна четвертая часть участников на мужском фоне.

Мы с Натальей Ивановной Евсиковой, Руководителем программы «Психологическое консультирование и психодиагностика личности» Института практической психологии НИУ ВШЭ провели психологическое тестирование группы участников конкурса «Лидеры России», в которой было то же %-соотношение (33 мужчины и 10 женщин), позволило еще раз задуматься над тезисом «Наравне» не значит «так же».

На первом шаге анализа результатов было обнаружено, что все средние оценки в группах мужчин и женщин никак значимо не различаются. В принципе, на этом можно было бы остановиться, еще раз подтвердив идею «Равные среди равных».

Однако, детальный сравнительный анализ по отдельным составляющим дает возможность утверждать «Равные, но не одинаковые». Начнем с мотивации – она является двигателем нашей активности. Вся женская десятка стремится развиваться, идти вверх по карьерной лестнице. Инициативны, напористы, уверены в себе, готовы расширять свои функциональные обязанности.

В первую очередь, интересует содержание работы, трудные задания, возможность самовыражения. Важны свобода в оперативных действиях, всеобщее признание как лучшего в профессии, незаменимого сотрудника. Заботятся о сотрудниках и стремятся к взаимному уважению. Готовы жертвовать своими интересами ради интересов компании, но нуждается в поддержке руководителя. Все так, как и у мужчин. Но только пониже.

Почему? Что мешает соперничать на равных?

Может быть, то, что очень значимой карьерной ориентацией у женщин является «стабильность работы». При всех карьерных устремлениях, для них важнее ощущение безопасности, защиты и возможности уверенно прогнозировать будущее. Эти люди отождествляют свою работу со своей карьерой.

Авантюрные или краткосрочные проекты для них не очень привлекательны. Они очень ценят социальные гарантии, и, как правило, выбор места работы связан именно с длительным контрактом и стабильным положением компании на рынке.

Может быть, именно этот конфликт устойчивого стремления к стабильности и переживания острой конкурентности, неопределенности будущего и удерживает многих женщин от смелого шага участия в конкурсе?

В принципе, он вполне объясним – базовая роль женщины как продолжательницы рода, хранительницы семейного очага, предполагает стабильность и устойчивость жизненной ситуации.

Что касается не ролевых, а личностных особенностей, то у девушек в значимо меньшей степени по сравнению с мужчинами выражена сила «Я», самоуверенность, способность добиваться своего.

У женщин, в силу эмоциональной чувствительности, выше риск негативной оценки воспитательного поведение родителей. Зато, с другой стороны, женщины обладают значительно большей способностью устанавливать и поддерживать контакты, отсутствием робости в раскрытии себя другим.

Иными словами, как бы мы не обсуждали новые активно развивающиеся социальные роли современных женщин, базовые компоненты в них остаются неизменными. И вместе с тем, нам важно эффективно пользоваться своими разнообразными возможностями, в том числе, и для разрушения гендерного «стеклянного потолка» или «липкого пола».

Автор: Гули Базарова – президент Женской ассоциации бизнес-школы СКОЛКОВО, директор Института практической психологии НИУ «Высшая школа экономики»