В Ленобласти ищут двух подозреваемых после стрельбы с раненым полицейским

Полиция разыскивает двух подозреваемых в перестрелке в Волховском районе Ленобласти. Злоумышленники подстрелили полицейского.

Происшествие случилось в воскресение, 26 мая. Сообщается, что двое неизвестных открыли огонь из ружья неподалеку от питейного заведения «Марсель». Злоумышленники «двигались» на Мерседесе.

После инцидента граждан 1976 и 1982 года рождения объявили в розыск. Первый мужчина — европейской внешности, ростом около 170 см, имеет светлые волосы. Второй — азербайджанского типа, 175 сантиметров ростом, волосы темные.

Правоохранительные органы, прибыв на место происшествия, установили, что одетый «по гражданке» полицейский подстрелен в ходе перестрелки. Выяснилось, что позднее автомобиль предполагаемых преступников Mercedes нашли без водителя и пассажиров.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура принудила предприятие выплатить долги по зарплате в размере 2,3 млн рублей.