Фаната, растянувшего оскорбительный баннер в адрес канала “Z+” на матче с ФК “Аустрия”, оштрафовали

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 3 000 рублей. Фото: https://pixabay.com
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 3 000 рублей. Фото: https://pixabay.com

Фанат признал вою ошибку и отметил, что выбрал неверную тактику борьбы с политикой канала.

Баннер был пронесен на стадион “Газпром Арена” 23 марта, когда там проходила встреча между командами “Зенит” и “Аустрия”. Мужчина, находясь на трибуне сектора D 106 стадиона оскорблял руководителя интернет-канала “Z+” Порошина, путем использования баннера размером 40Х1,5 метра с нецензурными высказываниями, порочащими честь и достоинство. Об этом сегодня сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фанат свою вину полностью признал и сказал, что избрал неверный способ протеста против канала. В частности, баннер был пронесен на стадион в качестве протеста в адрес “Z+”, который допускал на канале во время репортажей с известными людьми нецензурную оскорбительную лексику.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 3 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Пулково отрицает факт загрязнения реки Новая и демонстрирует суду “странные” документы.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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