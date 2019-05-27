Механик Федор и Лифтроник могут стать символами лифтов Петербурга

Впервые петербургская компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака персонажа-символа.

Петербургская компания в лифтовой сфере “МЛМ Нева трейд” посчитала, что лифты незаслуженно обделены вниманием и заслуживают свой символ. Об этом сегодня сообщают представили компании.

В Роспатент была направлена заявка. Компания стала первой в лифтовой сфере Северо-Запада, кто подал заявку на регистрацию не только логотипа, но и дополнительных символов.

На регистрацию в качестве товарного знака направил двух персонажей-талисманов — Механика Федора и Лифтроника.

Талисманы созданы для развития лифтовой тематики в обществе. Механик Федор – это собирательный образ лифтовика, который одет в оранжевую футболку и синий комбинезон. Лифтроник – это улыбающийся персонаж-лифт, который знает много фактов о подъемниках и любит путешествовать по миру в поисках самых необычных из них.

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