Механик Федор и Лифтроник могут стать символами лифтов Петербурга

Талисманы созданы для развития лифтовой тематики в обществе. Фото: “МЛМ Нева трейд”
Талисманы созданы для развития лифтовой тематики в обществе. Фото: “МЛМ Нева трейд”

Впервые петербургская компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака персонажа-символа.

Петербургская компания в лифтовой сфере “МЛМ Нева трейд” посчитала, что лифты незаслуженно обделены вниманием и заслуживают свой символ. Об этом сегодня сообщают представили компании.

В Роспатент была направлена заявка. Компания стала первой в лифтовой сфере Северо-Запада, кто подал заявку на регистрацию не только логотипа, но и дополнительных символов.

На регистрацию в качестве товарного знака направил двух персонажей-талисманов — Механика Федора и Лифтроника.

Талисманы созданы для развития лифтовой тематики в обществе. Механик Федор – это собирательный образ лифтовика, который одет в оранжевую футболку и синий комбинезон. Лифтроник – это улыбающийся персонаж-лифт, который знает много фактов о подъемниках и любит путешествовать по миру в поисках самых необычных из них.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что название стадиона на Крестовском острове теперь запатентовано Газпромом.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
лифты Роспатент санкт-петербург
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