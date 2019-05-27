Строительная компания ООО “А-Проект” задолжала сотрудникам 1,3 млн рублей

Все сотрудники получили компенсацию за наращение своих трудовых прав. Фото: https://pixabay.com

Все сотрудники получили компенсацию за наращение своих трудовых прав. Фото: https://pixabay.com

В дело пришлось вмешаться прокуратура Петербурга.

После проведенной проверки, прокуратура Петербурга установила, что в компания ведет свою деятельность с нарушением трудовых прав сотрудников. Установлено, что в организации сложилась задолженность по заработной плате перед работниками в размере более 1,3 млн рублей. Об этом сегодня сообщает прокуратура Петербурга.

Сотрудники надзорного ведомства провели комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Задолженность перед работниками ООО “А-Проект” погашена в полном объеме.

Также все сотрудники получили компенсацию за наращение своих трудовых прав.

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