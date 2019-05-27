Строительная компания ООО “А-Проект” задолжала сотрудникам 1,3 млн рублей

Все сотрудники получили компенсацию за наращение своих трудовых прав. Фото: https://pixabay.com
Все сотрудники получили компенсацию за наращение своих трудовых прав. Фото: https://pixabay.com

В дело пришлось вмешаться прокуратура Петербурга.

После проведенной проверки, прокуратура Петербурга установила, что в компания ведет свою деятельность с нарушением трудовых прав сотрудников. Установлено, что в организации сложилась задолженность по заработной плате перед работниками в размере более 1,3 млн рублей. Об этом сегодня сообщает прокуратура Петербурга.

Сотрудники надзорного ведомства провели комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Задолженность перед работниками ООО “А-Проект” погашена в полном объеме.

Также все сотрудники получили компенсацию за наращение своих трудовых прав.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что предприниматель на Обводном решил заработать на цветном металле, но про лицензию забыл.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ООО “А-Проект” прокуратура
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