Предприниматель на Обводном решил заработать на цветном металле, но про лицензию забыл

Бизнесмен занимался заготовкой, хранением, переработкой и продажей лома черных и цветных металлов. Фото: https://stalros.com

Бизнесмен занимался заготовкой, хранением, переработкой и продажей лома черных и цветных металлов. Фото: https://stalros.com

Бизнес индивидуального предпринимателя проверяли сотрудники прокуратуры Петербурга.

После проведенной проверки сотрудники прокуратуры нашли множество нарушений. В частности, у бизнесмена отсутствовал самый главный документ для осуществления предпринимательской деятельности. Об этом сегодня сообщают сотрудники прокуратуры.

Так, бизнесмен занимался заготовкой, хранением, переработкой и продажей лома черных и цветных металлов без специального разрешения на этот вид деятельности. Лицензию не нашли и бизнес попросили в принудительной форме прикрыть.

Постановлением судьи Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области предпринимателю назначено наказание в виде штрафа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что капремонт фасада жилого дома на Чехова проводили с многочисленными нарушениями.