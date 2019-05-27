Предприниматель на Обводном решил заработать на цветном металле, но про лицензию забыл

Бизнесмен занимался заготовкой, хранением, переработкой и продажей лома черных и цветных металлов. Фото: https://stalros.com
Бизнесмен занимался заготовкой, хранением, переработкой и продажей лома черных и цветных металлов. Фото: https://stalros.com

Бизнес индивидуального предпринимателя проверяли сотрудники прокуратуры Петербурга.

После проведенной проверки сотрудники прокуратуры нашли множество нарушений. В частности, у бизнесмена отсутствовал самый главный документ для осуществления предпринимательской деятельности. Об этом сегодня сообщают сотрудники прокуратуры.

Так, бизнесмен занимался заготовкой, хранением, переработкой и продажей лома черных и цветных металлов без специального разрешения на этот вид деятельности. Лицензию не нашли и бизнес попросили в принудительной форме прикрыть.

Постановлением судьи Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области предпринимателю назначено наказание в виде штрафа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что капремонт фасада жилого дома на Чехова проводили с многочисленными нарушениями.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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