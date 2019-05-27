Капремонт фасада жилого дома на Чехова проводили с многочисленными нарушениями

Прокуратура обнаружила незаземленные строительные леса, которые могли привести к несчастным случаям на площадке.
Также строительная компания ООО “Северная Венеция” не разместила в местах подъема работников на леса и подмости плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок. Помимо этого, отсутствовала схемы эвакуации для работников в случае возникновения аварийной ситуации. Об этом сегодня сообщает прокуратура Петербурга.
Капитальный ремонт также был организован с отсутствием ровных рабочих настилов.
Прокуратура в адрес должностного и юридического лица организации возбудила дело об административном правонарушении.
Генеральный директор компании должен устранить все нарушения в ближайшее время.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном рассказали, как будут сообщать о капремонте.