Капремонт фасада жилого дома на Чехова проводили с многочисленными нарушениями

Генеральный директор компании должен устранить все нарушения в ближайшее время. Фото: Прокуратура Петербурга

Генеральный директор компании должен устранить все нарушения в ближайшее время. Фото: Прокуратура Петербурга

Прокуратура обнаружила незаземленные строительные леса, которые могли привести к несчастным случаям на площадке.

Также строительная компания ООО “Северная Венеция” не разместила в местах подъема работников на леса и подмости плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок. Помимо этого, отсутствовала схемы эвакуации для работников в случае возникновения аварийной ситуации. Об этом сегодня сообщает прокуратура Петербурга.

Капитальный ремонт также был организован с отсутствием ровных рабочих настилов.

Прокуратура в адрес должностного и юридического лица организации возбудила дело об административном правонарушении.

Генеральный директор компании должен устранить все нарушения в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Смольном рассказали, как будут сообщать о капремонте.