Городскую больницу им. Н.А. Семашко оштрафовали за незаконный ремонт объекта культурного наследия

Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 000 рублей. Фото: https://pixabay.com

Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 000 рублей. Фото: https://pixabay.com

В помещениях, расположенных на первом этаже хирургического корпуса зафиксировано выполнение самовольных работ по ремонту помещений.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения “Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко” за совершение правонарушения. Больница располагается в Пушкине в доме 7/2, литера А на улице Госпитальной.

Сотрудники больницы произвели ремонт объекта культурного наследия без советующего разращения. В здании расположен объект культурного наследия регионального значения “Главное здание с церковью и амбулаторией”, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения “Дворцовый госпиталь”.

После проверки было установлено, что в здании были проведены отбивка штукатурки, установлены железобетонные полы, произведён монтаж систем водоснабжения и отопления в подвальном канале.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 000 рублей.

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