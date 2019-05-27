В курорте “Игора” обрушились строительные леса. Пострадали 7 человек

Обрушение произошло на гоночной трассе строящегося автодрома “Игора-драйв”.

Пострадавших нашли под завалами строительных лесов. Всего найдено 7 человек, все были госпитализированы в больницу. На завалах продолжают работать спасатели. Об этом сообщает “Мойка78” со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти.

Обвал произошел на территории курорта “Игора”, где проходит строительство автодрома “Игора-драйв”. По предварительной информации под завалами больше никого не должно быть.

Напомним, что архитектором автодрома стал создатель многих объектов “Формулы-1” Герман Тильке. Именно он проектировал объекты в Сочи, Сингапуре и Шанхае.

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