В курорте “Игора” обрушились строительные леса. Пострадали 7 человек

Архитектором автодрома стал создатель многих объектов “Формулы-1” Герман Тильке. Фото: https://vk.com/igoraski
Архитектором автодрома стал создатель многих объектов “Формулы-1” Герман Тильке. Фото: https://vk.com/igoraski

Обрушение произошло на гоночной трассе строящегося автодрома “Игора-драйв”.

Пострадавших нашли под завалами строительных лесов. Всего найдено 7 человек, все были госпитализированы в больницу. На завалах продолжают работать спасатели. Об этом сообщает “Мойка78” со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти.

Обвал произошел на территории курорта “Игора”, где проходит строительство автодрома “Игора-драйв”. По предварительной информации под завалами больше никого не должно быть.

Напомним, что архитектором автодрома стал создатель многих объектов “Формулы-1” Герман Тильке. Именно он проектировал объекты в Сочи, Сингапуре и Шанхае.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что капремонт фасада жилого дома на Чехова проводили с многочисленными нарушениями.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
игора Приозерский район происшествие
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