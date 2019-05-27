Компания по обработке металлических изделий ООО “Металлист” задолжала государству более 4 млн рублей

Задолженность на предприятии долгое время не гасили умышленно. Фото: https://pixabay.com

Задолженность на предприятии долгое время не гасили умышленно. Фото: https://pixabay.com

После требований судебных приставов показать некоторую документацию, компания поспешила погасить долг.

Судебные приставы Петербурга запросил у организации-должника финансово-хозяйственные документы. Однако в ООО “Металлист”, сообщают приставы, поняли, что анализ данной документации может привести к еще большим вопросам и поспешили погасить долг. Об этот сегодня сообщают судебные приставы Петербурга.

Компания, занимающаяся обработкой металлических изделий, задолжала 4 365 000 рублей в пользу налоговой службы. Задолженность на предприятии долгое время не гасили умышленно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительная компания ООО “А-Проект” задолжала сотрудникам 1,3 млн рублей.