Компания по обработке металлических изделий ООО “Металлист” задолжала государству более 4 млн рублей

Задолженность на предприятии долгое время не гасили умышленно. Фото: https://pixabay.com
Задолженность на предприятии долгое время не гасили умышленно. Фото: https://pixabay.com

После требований судебных приставов показать некоторую документацию, компания поспешила погасить долг.

Судебные приставы Петербурга запросил у организации-должника финансово-хозяйственные документы. Однако в ООО “Металлист”, сообщают приставы, поняли, что анализ данной документации может привести к еще большим вопросам и поспешили погасить долг. Об этот сегодня сообщают судебные приставы Петербурга.

Компания, занимающаяся обработкой металлических изделий, задолжала 4 365 000 рублей в пользу налоговой службы. Задолженность на предприятии долгое время не гасили умышленно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительная компания ООО “А-Проект” задолжала сотрудникам 1,3 млн рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ООО “Металлист” судебные приставы
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