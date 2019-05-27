Водителя маломерного судна могут посадить на два года за перегруз на борту

Транспортная полицию не нашла на борту необходимое количество спасательных жилетов. Фото: https://vk.com/porekamkanalam
Транспортная полицию не нашла на борту необходимое количество спасательных жилетов. Фото: https://vk.com/porekamkanalam

Инцидент был зафиксирован в акватории Невы.

Проверка маломерного судна, капитаном которого являлся 39-летний мужчина, показала, что на борту находилось 16 человек. Тогда как судно позволяет размещать максимально только 12 человек. Об этом сегодня сообщают в УТ МВД России по СЗФО.

Также транспортная полицию не нашла на борту необходимое количество спасательных жилетов.

В настоящее время следователем Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по статье “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей”.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишения свободы на срок до 2 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фаната, растянувшего оскорбительный баннер в адрес канала “Z+” на матче с ФК “Аустрия”, оштрафовали.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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