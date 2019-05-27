Следователи начали проверку после травмирования на строительной площадке в курорте “Игора”

На территории курорта в Ленобласти обрушились строительные леса, под завалами оказали семь человек.

Все были госпитализированы в больницу. Инцидент произошел днем 27 мая, сообщают сотрудники Следственного комитета по Ленобласти.

Строительная конструкция обрушилась на площадке, где проходит строительство гоночной трассы “Игора-Драйв”

“27 мая 2019 года поступило сообщение о травмировании людей при обрушении конструкций на строительстве гоночной трассы “Игора-Драйв” в Приозерском районе Ленинградской области”, — сообщают следователи.

На данный момент организована доследственная проверка. Следователи территориального отдела СКР незамедлительно выехали на место происшествия, где в настоящее время производят его осмотр.

Данные о количестве и степени тяжести вреда здоровью пострадавших уточняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в курорте “Игора” обрушились строительные леса. Пострадали 7 человек.