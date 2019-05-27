В Петербурге бывших сотрудников ГИБДД посадили на 9 лет за взятки

Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Фото: https://pixabay.com

Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Фото: https://pixabay.com

Свое вину подсудимые так и не признали.

Виновными в судебном порядке за “мелкое взяточничество” и “получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки” были признаны бывший старший инспектор отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД и командир взвода отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Согласно постановлению, злоумышленники получали лично от водителей автомобилей взятки. За некоторую денежную сумму они не составляли протоколы об административном правонарушении. Сумма в целом составила более 60 тыс. рублей.

Теперь бывшие представители правопорядка будут лишены свободы на 9 лет со штрафом в размере 200 тыс. рублей и с лишением специальных званий. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

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