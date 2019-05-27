Волонтер рассказал о 80-ти крысах, проживавших в одной квартире с восьмилетней девочкой

Более 80 крыс было поймано в квартире, в которой проживала мать со своей восьмилетней дочерью. Об этом в интервью Piter.TV рассказала волонтер Фонда помощи брошенным крысам Петербурга Анна Чернышева.

По ее словам, сотрудники ЖКХ планировали отравить грызунов, но за крыс вступились представители Фонда брошенным крысам, фонда «ДикоRAT» и просто неравнодушные люди. В квартире расставили живоловки, благодаря которым многих декоративных крыс удалось поймать, вскрывали полы, в целом выловили больше 80 крыс.

«Крыс разобрали на передержки, все крысы были осмотрены врачом», —отметила Чернышева.

Напомним, что в мае 2019 года мать 8-летней девочки решила разводить декоративных крыс в квартире на улице Карпинского. Но вскоре ситуация стала выходить из-под контроля: грызуны сбежали из своих клеток и начали активно размножаться. Популяция достигла 80 единиц.

Отмечается, что помимо крыс ребенок находился в обществе тараканов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Парадные на Народного Ополчения атаковали крысы.