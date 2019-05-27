В Петербурге на Орбели горел детский сад. Жертв нет

В Петербурге горел детский сад. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, причиной пожара стала плохая проводка. Возгорание произошло в шкафу, где хранились постельные принадлежности и позже распространился по комнате.

Инцидент произошел днем 27 мая в детском саду №112 на улице Орбели, 8. В сети появилось видео с места происшествия.

Во время пожара никто не пострадал. 43 ребенка под присмотром пяти воспитателей находились на улице.

Видео: piter.tv

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что частный дом загорелся в СНТ Дунай в дождливое воскресенье. Площадь пожара достигла 48 м2, прежде чем сотрудникам МЧС удалось взять ситуацию под контроль.