В Петербурге на Орбели горел детский сад. Жертв нет

В Петербурге горел детский сад. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров.
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, причиной пожара стала плохая проводка. Возгорание произошло в шкафу, где хранились постельные принадлежности и позже распространился по комнате.
Инцидент произошел днем 27 мая в детском саду №112 на улице Орбели, 8. В сети появилось видео с места происшествия.
Во время пожара никто не пострадал. 43 ребенка под присмотром пяти воспитателей находились на улице.
Видео: piter.tv
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что частный дом загорелся в СНТ Дунай в дождливое воскресенье. Площадь пожара достигла 48 м2, прежде чем сотрудникам МЧС удалось взять ситуацию под контроль.