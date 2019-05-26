Частный дом загорелся в СНТ Дунай в дождливое воскресенье

Пожар тушили семь человек и две машины. Фото: скриншот видео

Пожар тушили семь человек и две машины. Фото: скриншот видео

Площадь пожара достигла 48 м2, прежде чем сотрудникам МЧС удалось взять ситуацию под контроль.

Во Всеволожском районе Ленобласти пожарные потушили огонь в частном доме, сообщили в ГУ МЧС Ленобласти 27 мая.

Видео: https://vk.com/spb_today

Пожар произошел в СНТ Дунай: о нем стало известно около 21:20 в воскресенье 26 мая. На место прибыли сотрудники из двух спасательных частей №93 и №6. Всего на месте работало семь человек и две машины.

Видео: https://vk.com/spb_today

Площадь пожара достигла 48 м2. Сейчас отдел надзора ведет дознание по факту пожара. В социальной сети пользователи склоняются к мысли, что причиной послужило короткое замыкание. Все воскресенье в Петербурге и Ленобласти шел дождь — вряд ли дом загорелся бы из-за непотушенной сигареты у крыльца. Данных о пострадавших сейчас нет.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге прорвало трубу: струя горячей воды бьет до четвертого этажа жилого дома.