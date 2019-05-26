Струя кипятка бьет до четвертого этажа на Вознесенском (видео)

При прорыве трубы в Адмиралтейском районе Петербурга никто не пострадал.

В Адмиралтейском районе Петербурга прорвало трубу, сообщили очевидцы в социальной сети. Авария произошла на Вознесенском проспекте во дворе дома 29 в ночь с воскресенья на понедельник 27 мая.

Видео: https://vk.com/spb_today

Как следует из видео, опубликованного в социальной сети, на место уже прибыли специалисты. Опасную зону оцепили. Свидетели сообщают, что в первые минуты прорыва струя горячей воды доходила четвертого этажа жилого дома.

Видео: https://vk.com/spb_today

Авария произошла прямо у парадной дома, но при прорыве никто не пострадал. Струи воды бьют прямо в окна жителям Санкт-Петербурга. Автомобилей в опасной зоне, судя по видео, не было. Пока что нет точной информации, как авария скажется на водоснабжении домов в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

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