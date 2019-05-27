Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Дмитрий Медведев. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев
Дмитрий Медведев. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга. Об этом глава правительства заявил на традиционной встрече с вице-премьерами, 27 мая.

Медведев подчеркнул, что это было последним и окончательным словом в решении вопроса. В данный момент документ, утверждающий отмену внутрисетевого роуминга, является подзаконным нормативным актом кабмина.

Премьер также отметил, что операторы сотовой связи уже перешли на новые стандарты работы. Поправки в закон были приняты Госдумой еще в декабре прошлого года.

В конце 2018 года президент Владимир Путин подписал документ. Согласно принятому закону, роуминг в России отменяется с 1 июня.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Медведев одобрил проекта арт-парка в разговоре с Бегловым. Премьер-министр и врио губернатора Санкт-Петербурга поговорили о транспорте и соцобъектах.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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