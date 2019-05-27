Самолеты «Аэрофлота» проверяют в Париже из-за угроз

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Неизвестные сообщили о наличии бомбы на бортах.

Обо всем стало известно сегодня, 27 мая. Авиакомпания рассказала, что было получено письмо с угрозами. Автор анонимки уверял, что на любом из самолетов, направляющихся в Париж из Москвы, может находится взрывное устройство. Несмотря на то, что содержание писем показалось «достаточно занятным», все лайнеры проверяют в парижском аэропорту из соображения безопасности, передают РИА Новости.

На данный момент уже осмотрели два самолета и багаж их пассажиров. После примутся за еще один борт, который уже, скорее всего, приземлился в Париже.

Пока что ничего подозрительного или опасного найдено не было. Источник РИА Новости уверяет, что проверки на этом должны закончиться, так как «угроза касалась сегодняшнего дня».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что следователи осматривают двигатели самолета из Пекина в Пулково. Китайский самолет запросил аварийную посадку, причем работал только один из двигателей, передает Следком.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Самолеты «Аэрофлота» проверяют в Париже из-за угроз
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