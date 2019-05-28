Белые ночи близко: световой день в Петербурге превысил 18 часов

Согласно Большой Советской энциклопедии, период “Белых ночей” наступает 11 июня и длится до 2 июля. Фото: pixabay.com
Согласно Большой Советской энциклопедии, период “Белых ночей” наступает 11 июня и длится до 2 июля. Фото: pixabay.com

Сегодня солнце, скрытое сейчас за облаками, взошло в 03:55 и сядет в 21:57.

Длительность светового дня в Санкт-Петербурге превысила 18 часов, следует из данных сервиса Яндекс.Погода на 28 мая. Сегодня солнце взошло в 03:55 и сядет в 21:57, то есть будет светить для петербуржцев 18 часов и 2 минуты. Вероятно, жители Санкт-Петербурга этого не заметят: в Северной столице пасмурно и солнце скрыто за облаками.

Санкт-Петербург — самый известный в России город, где можно наблюдать “белые ночи”. Их точную дату так и не определили: некоторые считают, что они наступают вместе с днем города 27 мая. Согласно Большой Советской энциклопедии, период белых ночей наступает 11 июня и длится до 2 июля. В честь белых ночей в Санкт-Петербурге и пригородах проводят различные мероприятия, музыкальные и театральные фестивали — например, фестиваль джаза “Свинг белой ночи”.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге ожидают пасмурный вторник.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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