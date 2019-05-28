Вторник в Петербурге станет теплым, но пасмурным и дождливым

Последняя неделя мая отметится переменной облачностью и осадками.

Жителей Санкт-Петербурга ждет пасмурный и дождливый вторник 28 марта, сообщают синоптики. Температура поднимется до 18 градусов тепла. Вероятно, к вечеру в Санкт-Петербурге снова пойдет дождь.

Синоптики обещают слабый ветер с юга: его скорость составит около 3 м/с.

Предположительно до конца мая, который продлится как раз до конца рабочей недели, температура воздуха в Санкт-Петербурге останется примерно на том же уровне. Жителям Северной столицы обещают ясный четверг 30 мая без дождей и солнечную субботу, однако в остальные дни недели погода останется пасмурной. Начало июня обещает стать облачным, но температура перевалит за 20 градусов тепла.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что во вторник в Ленинградской области возможна гроза с молниями.