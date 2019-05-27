Ленинградцев предупреждают о граде с молниями

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Непогода придет в регион во вторник.

Спасатели рассказали о том, что жителям Ленинградской области завтра, 28 мая, стоит быть осторожнее. Они уверяют, что по региону будет гулять сильный ветер, который сопроводят дожди и грозы.

Уточняется, что во вторник ожидается туман, который может спровоцировать ДТП – автомобилистам нужно сохранять бдительность, чтобы не стать участниками аварии. Погодные условия должны ухудшиться к среде – именно 29 мая обещают ливни, молнию и град, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС по Ленинградской области.

При этом в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказывают, что в регионе воздух прогреется до плюс 23 градусов. Специалисты считают, что переживать не о чем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дождливая погода в Санкт-Петербурге продержится до конца мая. При этом столбик термометра не будет опускаться ниже плюс 15 градусов.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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