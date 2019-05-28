Пенсионерка отсудила у Горэлектротранс 40 тысяч за ДТП

Компенсация составила 40 тысяч рублей. Фото: Pixabay
Компенсация составила 40 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга провела проверку в связи с обращением пенсионерки, которая пострадала в аварии троллейбуса и трамвая.

Пенсионерка находилась в троллейбусе в момент ДТП. С места происшествия она была госпитализирована бригадой сокрой помощи в СПб ГБУЗ «Александровская больница». Её здоровью был причинен легкий вред, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокуратура с целью защиты интересов пенсионерки обратилась в Красногвардейский районный суд с требованием к Горэлектротранс компенсировать пострадавшей моральный вред.

Суд вынес решение, согласно которому организация обязаны выплатить пенсионерке 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что налетчиков на квартиру пенсионеров в Выборгском районе поймали.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГУП «Горэлектротранс» компенсация прокуратура
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