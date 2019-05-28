Налетчиков на квартиру пенсионеров в Выборгском районе поймали

Потерпевшими стали 72-летняя и 73-летний петербуржцы. Фото: pixabay.com
Потерпевшими стали 72-летняя и 73-летний петербуржцы. Фото: pixabay.com

В декабре трое вынесли из дома имущество на сумму в 1 млн рублей.

Полиция раскрыла дело о разбое в Выборгском районе Петербурга, которое возбудили в декабре, сообщили Gazeta.sPb в управлении МВД Петербурга и ЛО 28 мая.

По данным следствия, трое злоумышленников ворвались в квартиру дома на Композиторов в масках и с ножом 26 декабря около 15:30. Они похитили из квартиры пожилой семейной пары имущество на общее сумму в 1 млн рублей. Позже управление полиции Выборгского района Петербурга возбудило дело.

Сейчас полиция задержала двух мужчин, которых изобличили в совершении преступления. Одному из 26, второму 28. Их уже заключили под стражу, передают в полиции Петербурга. Сейчас полицейские уточняют другие эпизоды их преступной деятельности.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге украли фотоаппарат у пожилого туриста из Германии.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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