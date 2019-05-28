Остатки зимы вывезли к лету: теперь Петербург польют и помоют

Чиновники считают, что самый сложный этап весенней уборки, зачистка улиц от зимней грязи, позади. Теперь главное — поддерживать порядок, проводя помывку улиц.

На прошлой неделе из Петербурга вывезли почти 4500 тонн мусора и смёта с дорог — это немного меньше, чем неделей ранее. Самое сложное в весенней уборке уже позади, но поддерживать порядок в мае сильно мешают автомобили, считают в комитете по благоустройству.

Майская уборка в цифрах

За минувшую неделю, с 20 по 26 мая, с улиц Петербурга вывезли 2,8 тыс. тонн смета и 490 тонн мусора. Во влажной уборке задействовали 31,5 тыс. кубометров воды. Только в понедельник, 27 мая, на улицах Петербурга работали 433 единиц спецтехники и 929 дворников, сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Результаты минувшей недели слегка менее впечатляющие по объему, чем недели с 13 по 19 мая. Так, с 13 по 19 мая с улиц было вывезено 3,1 тыс. тонн смета и 419 тонн мусора, а для влажной уборки израсходовали 31 тыс кубометров воды.

Всего с начала сезона весенней уборки всего потратили 403 тыс. кубометров воды, дворники отработали 8000 смен, а спецтехника вышла на улицы Северной столицы 5700 раз, отметили в комитете.

Можно вздохнуть с облегчением

В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга Gazeta.SPb рассказали, что самый сложный этап весенней уборки – апрельская зачистка – позади. Если в марте ещё делали упор на уборку снега, то в апреле улицы и дворы мыли усиленно и не по одному разу, чтобы избавить от всей накопившейся за зиму грязи, причем все это проходило в сжатые сроки. В мае же перед комитетом стоит другая задача – поддерживать тот порядок, который удалось навести в апреле.

Два миллиона машин — большая помеха майской уборке

Каждый день в мае на улицах города работают примерно 400 единиц спецтехники и 950 дворников — это средняя величина, рассказали Gazeta.SPb в комитете по благоустройству. И самая большая сложность в уборке сейчас – это не большое количество мусора или пыли у обочин, а по-прежнему сильная запаркованность улиц, рассказали в комитете. Дворникам приходится мыть асфальт под каждой машиной вручную и это сильно затрудняет работу. Проблема запаркованности еще сильнее мешала зимой, отметили в комитете, тогда пришлось перестраивать на эвакуаторах 30 тыс. автомобилей.

Мойка дорог — вот что спасает

Весной 2019 года не стало сложнее убираться, чем весной 2018, считают в комитете по благоустройству. Несмотря на то, что зима 2018-2019 годов оказалась особенно снежной и улицы обильнее посыпали песко-соляной смесью, большую её часть вывезли со снегом, отметили в комитете. То, что скапливается на обочинах, это не только остатки песко-соляной смеси, но ещё и сажа, кусочки от шин 2 млн петербургских автомобилей, грунт, который вывезли, те, кто запарковался на газоне и прочее. Поэтому самым эффективным способом уборки петербургских улиц сейчас является мойка, отметили в комитете.

Напомним, что в середине мая в Смольном подвели итоги интернет-голосования, где петербуржцы оценивали качество уборки в своих районах. В опросе приняло участие более 42 тыс. человек – это в четыре раза больше, чем весной 2018 года. Лучше всего убрались, по мнению горожан, в Петродворцовом, Красносельском, Пушкинском и Фрунзенском районах. А хуже всего, считают петербуржцы, провели уборку в Центральном и Адмиралтейском районах, сообщал тогда городской комитет по благоустройству.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что петербуржцы недовольны весенней уборкой города.