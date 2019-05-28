В магазине Центрального района изъято 400 бутылок незаконного алкоголя

Дело передано в суд. Фото: pixabay
Дело передано в суд. Фото: pixabay

Из незаконного оборота была изъята алкогольная продукция в количестве порядка 400 бутылок на сумму около 244 тысяч рублей.

Следственное Управление УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга закончило расследование уголовного дела, которое возбуждено в отношении 50-летнего мужчины. Он обвинялся в совершении преступления по статье «Незаконные производство или оборот алкогольной продукции», сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что обвиняемый является владельцем продуктового магазина, расположенного на улице Рылеева. Он незаконно производил закупку, хранение и реализацию алкоголя без лицензии.

Дело передано в Дзержинский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Обвиняемый получил подписку о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец едет в колонию за попытку хищения миллиона.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
незаконный оборот алкоголя суд Центральный район
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