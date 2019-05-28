Петербуржец едет в колонию за попытку хищения миллиона

Суд учел, что преступление является рецидивом. Фото: pixabay.com
Суд учел, что преступление является рецидивом. Фото: pixabay.com

Мужчина хотел снять деньги в “Почта Банк” по поддельной доверенности.

Житель Санкт-Петербурга отправится в колонию за попытку хищения денег со счета в банке, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 28 мая. Мужчина предъявил поддельную доверенность в отделении “Почта Банк” на 1 млн рублей.

Суд установил, что виновный действовал не один, но его сообщников задержать пока не удалось, их имена неизвестны. Житель Выборгского района Санкт-Петербурга попытался совершить подобное преступление уже не в первый раз.

Сам подсудимый признал вину и раскаялся. Мужчину признали виновным и взяли под стражу в зале суда — его отправляют в исправительную колонию строгого режима на 2 года, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что житель Санкт-Петербурга хотел получить квартиру умершего по поддельным документам.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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