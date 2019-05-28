В Петербурге мошенник пытался заполучить квартиру умершего

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Фото: https://pixabay.com
Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Фото: https://pixabay.com

Оперативники Главка задержали подозреваемого, который пытался при помои поддельных документов завладеть квартирой умершего петербуржца.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 56-летний мужчина. Сотрудниками полиции установлено, что 14 марта этого года подозреваемый предъявил поддельные документы о родстве с умершим и поддельный паспорт. На основании данных бумаг он получил свидетельство о праве на квартиру в наследство, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После этого подозреваемый пытался зарегистрировать право собственности на данную квартиру, однако был задержан. Стоимость квартиры составляет более 6 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество. Подозреваемый получил подписку о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что налетчиков на квартиру пенсионеров в Выборгском районе поймали.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
мошенничество наследство полиция
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