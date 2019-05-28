В Петербурге будет благоустроено 48 парков

На благоустройство парков в Санкт-Петербурге городские власти выделили около 956 миллионов рублей. Всего в порядок будет приведено 48 парков.

Данное заявление сделал председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский в процессе заседания в Смольном в ходе отчета перед временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Работы намечаются масштабные. По словам Рублевского, работы по благоустройству уже начаты в Выборгском саду и Колпинском парке, также в сквере, который расположен на пересечении 8-й Советской улицы и улицы Мытнинской.

В Невском районе намерены создать парк нового формата с деревнями настилами, зонами отдыха и особыми детскими площадками.

Через 6 лет будет создан парк Героев-Пожарных.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что появилось видео с обзорной площадки Лахта Центра.