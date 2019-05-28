В Петербурге задержаны аниматоры, набросившиеся на китайского туриста

Аниматоры задержаны. Фото: кадр из видео instagram.com/spbnews
Аниматоры задержаны. Фото: кадр из видео instagram.com/spbnews

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно разыскать и задержать для выяснения обстоятельств двух аниматоров.

Задержанные накануне буквально набросились на туриста из Китая в центре Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшие от действий аниматоров-вымогателей не заявляли о случившихся инцидентах в полицию. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов убедительно просят сообщать в отделение полиции Василеостровского района о подобных происшествиях.

В сети опубликовано видеозапись, на которой два переодетых в костюмы аниматора требуют от туриста денег. Они буквально набросились на иностранца.

Местные жители собрали уже почти 5 тысяч подписей на петиции, которая требует запретить деятельность аниматоров-вымогателей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в магазине Центрального района изъято 400 бутылок незаконного алкоголя.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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