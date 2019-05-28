Теплосети Петербурга проверяют на прочность

В отопительном сезоне 2018-2019 зафиксировали на 11% больше прорывов труб, чем в прошлом. Фото: https://vk.com/spb_today

В отопительном сезоне 2018-2019 зафиксировали на 11% больше прорывов труб, чем в прошлом. Фото: https://vk.com/spb_today

В нынешнем отопительном сезоне аварий на теплосетях Петербурга стало больше на 11%. Чтобы их стало меньше в следующем, трубы уже начали проверять на прочность. И только за одну неделю нашли 24 дефекта.

Динамика не радует — прорывов стало больше

В отопительном сезоне 2018-2019 число аварий на теплосетях выросло на 11% по сравнению с сезоном 2017-2018, сообщил 28 мая глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук. Больше всего прорывов зафиксировали на трубах АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – 2,6 тыс., что на 24% больше, чем годом ранее. Гораздо меньше прорывов случилось на трубах ГУП «ТЭК» – число коммунальных аварий за год увеличилось всего на 1%, а на трубах ООО «Петербургтеплоэнерго» количество аварий и вовсе сократилось на 3%.

Как в Петербурге готовятся к отопительному сезону

Уже сейчас АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которое отвечает за большую часть тепловых сетей в городе, активно готовит их к новому отопительному сезону. Гидравлические испытания труб начались 21 мая в 11 районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти и закончатся до 31 августа 2019 года, сообщили Gazeta.SPb на предприятии.

«Испытания проводятся для выявления дефектов на тепловых сетях. Основная цель – убедиться в надежности работы сетей в предстоящий отопительный период. В трубах увеличивается пробное давление несколько выше рабочего. По истечению времени пробное давление понижают до рабочего, и специалисты предприятия осуществляют объезд периметра на выявление возможных дефектов», – рассказал о процессе испытаний представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Дмитрий Шарунов.

С 21 по 28 мая по итогам испытаний уже выявлено 24 дефекта – сейчас по ним ведутся ремонтные работы, рассказали в «Теплосети». Пока рано делать выводы или строить прогнозы по 2019 году. Но в 2018 году, отметили на предприятии, специалисты заменили 5,5 км трубопроводов различных диаметров. Это предотвратило возможные аварии на тепловых сетях в осенне-зимнем периоде, уточнил Дмитрий Шарунов.

Гидравлические испытания трубопроводов производят только высококвалифицированные специалисты, объяснили также в «Теплосети», все оперативные службы предприятия сейчас переведены на повышенный режим готовности. Однако не исключены повреждения трубопроводов. «Теплосеть» просит граждан, если они заметили прорыв, не подходить к месту аварии. Даже если там стоит собственный автомобиль, не стоит беспокоиться и бежать в зону прорыва – ущерб застрахован, отметили в Теплосети.

Своевременная проверка труб — пока единственная надежда

Проверки теплосетей очень своевременны и, хочется верить, они действительно смогут сократить количество прорывов труб, ведь коммунальных аварий в Петербурге становится только больше. По данным АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в 2018 году в Северной столице произошло 5384 коммунальных аварий – это на 6% превышает показатель 2017 года. И сегодняшнее заявление Андрея Бондарчука об участившихся на 11% прорывах только подтверждает негативную динамику. Есть мнение, что причина в устаревших трубах – в декабре 2018 труб, которым больше 25 лет, было в Петербурге целых 46,9%. Также есть мнение, что причина в устаревшем способе теплоснабжения, централизованном, и решением могло бы стать создание домовых котельных. Но, вероятно, пока у города недостаточно денег на новую систему теплоснабжения, поэтому именно своевременное выявление неисправных труб хотя бы как-то поможет сократить число коммунальных аварий.

На днях Gazeta.SPb писала о том, что на улице Трудящихся труба не выдержала испытания.