Лето в Петербурге: что нужно знать об укусах шершней

Опасные насекомые постепенно перебираются с дач в город — петербуржцы всё чаще замечают шершней. Однако эти большие осы никогда не нападают сами, хотя их укус и может стать смертельным, если не знать меры первой помощи.

Около 10 дней назад жители Васильевского острова начали жаловаться на шершней. Горожане отмечали в соцсетях, что шершни залетают через открытые окна и порой жалят. Некоторые рассказывали о своих способах борьбы с ними – «тапкой», «накрыть стаканом и выбросить в окно», «переселиться подальше от улья». Неделю назад жаловаться на залетающих в окна шершней стали жители и других районов – Красносельского, Кронштадского. Все это говорит о том, что на укус насекомого можно нарваться не только на даче в Ленобласти, но и в черте города. Поэтому важно знать, как действовать при встрече с шершнем.

Как выглядит шершень

Прежде стоит разграничить шершней, укус которых может оказаться смертельным для аллергика, и простых ос, слепней и пчел. Последние значительно меньше по размерам и их укус не приводит к столь печальным последствиям.

Шершень же по своей сути – это самый крупный представитель осиных. Поэтому, разумеется, он похож на большую осу. Порой с шершнями путают слепней, которые тоже отличаются большими размерами, но все же имеют более однотонную, серую окраску и не наделены характерной «осиной талией».

В Петербурге и Ленобласти обитает шершень обыкновенный. Его длина — от 2,5 до 3,5 см.

Чем опасен укус шершня

Многие думают, что это огромное насекомое более опасно и нападает первым, однако это не так. Шершень обыкновенный даже менее агрессивен, чем простая бумажная оса. Единственное: укус шершня действительно болезненнее, чем укус осы, поскольку яд этого насекомого содержит много ацетилхолина. При этом, если оказать первую медицинскую помощь, а после обратиться к врачу, то ничего страшного не случится. Но если же, например, человек страдает аллергией и ему вовремя не помочь, он может скончаться от анафилактического шока. Также опасны укусы шершней для детей до пяти лет и если насекомое ужалило в лицо.

В то же время некоторые ученые сопоставляют боль от укуса шершня с болью от укуса пчелы. С одной стороны, хорошо, что шершень не оставляет жало в теле человека, но с другой стороны, он может нанести несколько уколов подряд, а это может привести к серьезному воспалению.

Как защититься от укуса и что делать, если он произошёл

Конечно, укуса лучше не допускать. Если шершень залетел в окно, то он будет искать выход из помещения – на это уйдет время, но в итоге насекомое вылетит. Сам шершень не нападет – это случается лишь тогда, когда потревожено гнездо или когда человек пытается убить большую осу. Также стоит помнить, что шершни в основном питаются сладкой растительной пищей, поэтому шершень может находиться внутри, например, подгнившего фрукта и, если насекомое потревожить, оно ужалит.

Категорически не стоит убивать шершня, если есть подозрения, что рядом гнездо, а оно может быть и на дереве, и под землей, потому что при чувстве тревоги шершень испускает специальный феромон, который привлекает сородичей. Еще один аргумент против убийства шершней: в некоторых регионах Европы он уже нуждается в охране. Шершень использует вредителей на прокорм своим личинкам, поэтому считается полезным насекомым.

Если укус произошел, то не стоит выдавливать яд и расчесывать рану. Нужно протереть место укуса антисептиком: перекисью водорода, хлоргексидином или тем, что содержит спирт. После этого можно приложить к месту укуса кусочек смоченного водой сахара – это удалит яд. Для снятия боли можно приложить что-то холодное. Чтобы снять интоксикацию, пострадавшему рекомендуется пить много воды, а чтобы избежать аллергии – принять соответствующий препарат. И лучше показаться медику, потому что на организм каждого человека укус шершня действует по-своему. У кого-то может слегка опухнуть лицо, у кого-то – появиться рвота, а у кого-то — развиться тяжелейшая аллергическая реакция вплоть до смерти.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на Васильевском острове заметили шершней.