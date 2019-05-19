На Васильевском острове заметили шершней

Пользователи соцсетей предположили, что насекомые ищут места для гнезд.

Жители Санкт-Петербурга сообщают в социальных сетях, что по Васильевскому острову летают шершни. Вчера в субботу 18 мая пользователи сообщили, что две особи залетели в квартиру на Нахимова. Другие подтвердили, что точно так же уже сталкивались с насекомыми. Некоторые предположили, что те ищут место для гнезда.

Шершни достигают в длину 5 см — осы в 2-2,5 раза меньше. Жалят они намного больнее осы. Жало не остается в ране, так что шершень может атаковать снова и снова. В случае аллергических реакций отдельные случая укуса могут приводить к смерти, если помощь не оказана вовремя.

На самом деле шершни считаются очень полезными насекомыми, так как уничтожают вредителей и других насекомых — в том числе мух, клещей и ос.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Боткинскую больницу Петербурга попали 400 человек с укусами клещей.