На Васильевском острове заметили шершней

Шершни достигают в длину 5 см. Фото: pixabay.com
Шершни достигают в длину 5 см. Фото: pixabay.com

Пользователи соцсетей предположили, что насекомые ищут места для гнезд.

Жители Санкт-Петербурга сообщают в социальных сетях, что по Васильевскому острову летают шершни. Вчера в субботу 18 мая пользователи сообщили, что две особи залетели в квартиру на Нахимова. Другие подтвердили, что точно так же уже сталкивались с насекомыми. Некоторые предположили, что те ищут место для гнезда.

Шершни достигают в длину 5 см — осы в 2-2,5 раза меньше. Жалят они намного больнее осы. Жало не остается в ране, так что шершень может атаковать снова и снова. В случае аллергических реакций отдельные случая укуса могут приводить к смерти, если помощь не оказана вовремя.

На самом деле шершни считаются очень полезными насекомыми, так как уничтожают вредителей и других насекомых — в том числе мух, клещей и ос.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Боткинскую больницу Петербурга попали 400 человек с укусами клещей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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